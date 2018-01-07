СМИ: В результате столкновения двух судов у берегов Китая пропали 32 человека

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В результате столкновения нефтяного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая 32 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что пропавшие являются гражданами Ирана и Бангладеш.

Также сообщается, что инцидент произошёл 6 января, в субботу, в 20:00 (15:00 мск). 

В настоящее время сотрудники компетентных органов ведут расследование.

Ранее стало известно, что в результате столкновения рыболовецкого судна под флагом Южной Кореи с танкером в Жёлтом море погибли семь человек.

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