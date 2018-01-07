СМИ: В результате столкновения двух судов у берегов Китая пропали 32 человека
В результате столкновения нефтяного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая 32 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает «Синьхуа».
Отмечается, что пропавшие являются гражданами Ирана и Бангладеш.
32 crew members, including 30 Iranians and 2 Bengalese, have gone missing after two vessels collide off east China coast pic.twitter.com/cTieqqK1VL— China Xinhua News (@XHNews) 7 января 2018 г.
Также сообщается, что инцидент произошёл 6 января, в субботу, в 20:00 (15:00 мск).
В настоящее время сотрудники компетентных органов ведут расследование.
Ранее стало известно, что в результате столкновения рыболовецкого судна под флагом Южной Кореи с танкером в Жёлтом море погибли семь человек.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard