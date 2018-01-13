Китайские СМИ сообщили об обнаружении тел двух моряков с горящего иранского танкера

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Спасатели обнаружили тела двух моряков с горящего иранского танкера.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что ранее из воды уже было поднято одно тело. В настоящий момент 29 моряков всё ещё числятся пропавшими без вести.

По имеющейся информации, всего на борту находились 30 иранцев и два бангладешских рабочих.

7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на судне.

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