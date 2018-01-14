Загоревшийся у побережья Китая иранский нефтяной танкер затонул

Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся с сухогрузом у восточного побережья Китая, затонул, сообщает китайский телеканал CGTN.

По данным телеканала, на момент аварии иранский танкер, направлявшийся в Южную Корею, перевозил 136 тыс. тонн газового конденсата.

Ранее в Тегеране сообщили о гибели всего экипажа загоревшегося у побережья Китая танкера.

7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на судне.