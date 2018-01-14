Над входом в отель Трампа в Вашингтоне появилась световая проекция надписи «грязная дыра»

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Над входом в здание отеля Trump International Hotel, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась световая проекция словосочетания «грязная дыра». Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что проекция является видеороликом, в котором несколько надписей сменяют друг друга.

«Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы», — гласит один из слоганов, спроецированных на стене.

Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из ряда стран, выходцами из «грязных дыр».

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал слова американского лидера расистскими и шокирующими.

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