Американское издание посвятило свою обложку словам Трампа о странах Африки и Гаити

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Журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска высказыванию президента США Дональда Трампа о том, что в Соединённые Штаты прибывают мигранты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора. По его словам, эти страны являются «дырами».

Изображение представляет собой большую яму, из которой виден верх головы человека с причёской, похожей на причёску президента США.

Автором рисунка является художник Энтони Руссо. Он назвал свою работу «В дыре». 

В продажу тираж с данной обложкой должен поступить 22 января.

Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «дыр».

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США
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