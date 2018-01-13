Американское издание посвятило свою обложку словам Трампа о странах Африки и Гаити

Журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска высказыванию президента США Дональда Трампа о том, что в Соединённые Штаты прибывают мигранты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора. По его словам, эти страны являются «дырами».