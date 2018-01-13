Американское издание посвятило свою обложку словам Трампа о странах Африки и Гаити
Журнал The New Yorker посвятил обложку своего нового выпуска высказыванию президента США Дональда Трампа о том, что в Соединённые Штаты прибывают мигранты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора. По его словам, эти страны являются «дырами».
Изображение представляет собой большую яму, из которой виден верх головы человека с причёской, похожей на причёску президента США.
Next week’s @newyorker cover: “In the Hole” https://t.co/Vm468vD0Yipic.twitter.com/j98VZi4wqW— Lainna Fader (@lainnafader) 12 января 2018 г.
Автором рисунка является художник Энтони Руссо. Он назвал свою работу «В дыре».
В продажу тираж с данной обложкой должен поступить 22 января.
Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «дыр».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.