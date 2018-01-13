В МИД Кубы осудили заявления Трампа о странах Африки и Гаити
Об этом сообщает Granma со ссылкой на заявление ведомства.
«Эти высказывания полны ненависти и презрения, они вызывают возмущение у кубинского народа, который гордится тем вкладом, который на протяжении всей своей истории сделали люди и их потомки с разных широт, особенно африканцы и гаитяне, с того момента, как возникла наша национальность», — указывается в сообщении министерства.
Отмечается, что МИД Кубы выражает свою искреннюю солидарность со всеми оскорблёнными странами.
Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «дыр».