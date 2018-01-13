В МИД Кубы осудили заявления Трампа о странах Африки и Гаити

Министерство иностранных дел Кубы осудило высказывания президента США Дональда Трампа о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты.

Об этом сообщает Granma со ссылкой на заявление ведомства.

«Эти высказывания полны ненависти и презрения, они вызывают возмущение у кубинского народа, который гордится тем вкладом, который на протяжении всей своей истории сделали люди и их потомки с разных широт, особенно африканцы и гаитяне, с того момента, как возникла наша национальность», — указывается в сообщении министерства.

Отмечается, что МИД Кубы выражает свою искреннюю солидарность со всеми оскорблёнными странами.

Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «дыр».



