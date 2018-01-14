Рухани заявил о провале попытки Трампа сорвать иранскую ядерную сделку

Попытки президента США Дональда Трампа по срыву иранской ядерной сделки провалились, заявил лидер Ирана Хасан Рухани.

«Господин Трамп прилагал все возможные усилия в течение года, которые он прилагал даже до избрания президентом, чтобы сорвать сделку, но его попытки сделать это провалились. Это означает, что международные договорённости одержали верх», — сказал иранский лидер, выступление которого транслировал Press TV.

Ранее МИД Ирана заявил, что власти страны не собираются соглашаться на какие-либо изменения, которые хочет внести в ядерное соглашение президент США Дональд Трамп.

Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном в случае отказа ЕС изменить её условия. Также стало известно, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц, при этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.