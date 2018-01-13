Власти ЕС оценят последствия заявления США по иранской ядерной сделке

Власти Евросоюза сообщили о намерении скоординировать действия со странами блока по оценке заявления президента США Дональда Трампа относительно иранской ядерной сделки. При этом там отметили, что намерены придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД ).

«Сперва мы скоординируем действия со странами E3 и другими государствами-членам Евросоюза для совместной оценки заявления и его последствий. Мы остаёмся привержены полному и эффективному соблюдению СВПД», — говорится в сообщении Европейской службы внешних действий.

Ранее немецкие власти сообщили, что проконсультируются с европейскими партнёрами для «обсуждения общего подхода» на фоне заявления Соединённых Штатов по иранской ядерной сделке.

США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.