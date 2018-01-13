Власти ЕС оценят последствия заявления США по иранской ядерной сделке
«Сперва мы скоординируем действия со странами E3 и другими государствами-членам Евросоюза для совместной оценки заявления и его последствий. Мы остаёмся привержены полному и эффективному соблюдению СВПД», — говорится в сообщении Европейской службы внешних действий.
Ранее немецкие власти сообщили, что проконсультируются с европейскими партнёрами для «обсуждения общего подхода» на фоне заявления Соединённых Штатов по иранской ядерной сделке.
США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.