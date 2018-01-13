Власти ФРГ обсудят с европейскими партнёрами общий подход к иранской ядерной сделке

Немецкие власти проконсультируются с европейскими партнёрами для «обсуждения общего подхода» на фоне заявления Соединённых Штатов по иранской ядерной сделке.

«Мы принимаем к сведению заявление США по иранской ядерной программе. Мы проконсультируемся с нашими европейскими партнёрами относительно дальнейших шагов. При этом мы остаёмся привержены полному соблюдению соглашения», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии.

We take note of US announcement concerning #JCPOA. We will talk to our European partners about next steps. We remain committed to the continued full implementation of the agreement. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 12 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что действия США являются попыткой подорвать соглашение по ядерной программе.