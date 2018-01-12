Зариф назвал действия США попыткой подорвать иранскую ядерную сделку

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что действия США являются попыткой подорвать соглашение по ядерной программе.

«Политика Трампа и сегодняшние объявления являются отчаянными попытками подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не является предметом переговоров: вместо того чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, как Иран», — говорится в сообщении Зарифа в Twitter.

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance -just like Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 12 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.

Кроме того, Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном в случае отказа ЕС изменить её условия.