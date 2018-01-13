В МИД Ирана отвергли требование Трампа об изменениях в ядерной сделке

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Министерство иностранных дел Ирана заявило, что власти страны не собираются соглашаться на какие-либо изменения, которые хочет внести в ядерное соглашение президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Исламская Республика Иран прямо заявляет, что страна не будет выполнять ничего, кроме достигнутых обязательств в прошлом, и не примет никаких изменений в сделке ни сейчас, ни в будущем», — указывается в заявлении.

Ранее Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки с Ираном в случае отказа ЕС изменить её условия. Также стало известно, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц, при этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.

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