В Совфеде прокомментировали результаты первого тура президентских выборов в Чехии

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал результаты первого тура президентских выборов в Чехии, согласно которым лидирует действующий глава государства Милош Земан.

«Не буду гадать, чем закончатся президентские выборы в Чехии — сегодня проходит только первый тур. В любом случае о какой-то серьёзной коррекции отношений между ЕС и Россией говорить, конечно, преждевременно», — написал он в своём Facebook.

Ранее сообщалось, что действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук республики Иржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов.

Голосование в первом туре проходило 12 и 13 января.

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