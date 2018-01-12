В Совфеде прокомментировали сообщение о возможных санкциях США против России

Короткая ссылка
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал сообщения о возможном введении санкций США в отношении граждан России.

«В этом сообщении, увы, нет никакой новости: закон принят, маховик запущен, отношения загнаны в тупиковый туннель без признаков света в его конце», — передаёт РИА Новости слова сенатора.

По мнению Косачёва, данные меры могут быть предприняты для успокоения членов конгресса США, «где противники Трампа ждут любого повода для того, чтобы обвинить его в неисполнении этого закона» («О противодействии противникам США посредством санкций») и «потворствовании России».

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил о подготовке новых санкций в отношении России в соответствии с законопроектом, подписанным американским президентом Дональдом Трампом.

По данным газеты «Коммерсантъ», США могут ввести новые санкции в отношении 50 российских чиновников, «приближённых к высшему руководству» страны. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119