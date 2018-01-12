Бут рассказал об оказанной в тюрьме США медпомощи после вмешательства посольства России
«После того как я повторно обратился по внутренней электронной почте к тюремным властям за медицинской помощью, описав подробно симптомы и сообщив о своём состоянии, которое в тот момент было довольно тяжёлым — у меня был сильный кашель с мокротой после нескольких дней очень высокой температуры, потеря голоса и слабость, я впервые так тяжело заболел за последние 14 лет, — меня вызвали в тюремный медицинский комплекс, сделали рентген лёгких, меня осмотрел врач и назначил антибиотики», — заявил Бут РИА Новости.
Он добавил, что позднее узнал об обращении посольства России к властям тюрьмы и к Госдепартаменту США по данному факту.
«После этого ко мне пришёл заместитель начальника тюрьмы и начал расспрашивать, удовлетворён ли я оказанной медицинской помощью и есть ли у меня какие-либо пожелания в связи с дальнейшим лечением. Он-то и отвечал, видимо, на звонки из посольства и Госдепа. Хочу сказать большое спасибо нашим дипломатам за быструю своевременную помощь», — сказал россиянин.
При этом Бут отметил, что его состояние начало улучшаться после приёма антибиотиков.
Ранее в российском посольстве в США рассказали о состоянии здоровья Бута.
9 января супруга россиянина заявила, что чиновники в США обещали оказать Буту медицинскую помощь лишь через две недели после обращения.