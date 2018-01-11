В посольстве России в США рассказали о состоянии Бута

В посольстве России в США рассказали о состоянии здоровья гражданина России Виктора Бута, который заболел в американской тюрьме.

Как сообщается в Facebook российской дипмиссии, дипломаты, узнав о проблемах со здоровьем у Бута, незамедлительно связались с администрацией тюрьмы, в которой он содержится, и потребовали оказать ему квалифицированную и своевременную помощь.

«К нашему сожалению, необходимая помощь ему была оказана не сразу. Потребовались дополнительные обращения к местным властям через Государственный департамент США с целью повлиять на эту нетерпимую ситуацию, добиться необходимого лечения Виктора Бута. Благодаря нашим усилиям его состояние стабилизировалось», — указывается в заявлении.

Супруга россиянина Алла рассказала RT, что сотрудники российского посольства активно подключились к решению сложившейся проблемы.

По её словам, Бута принял врач и назначил курс антибиотиков.

Ранее жена Бута рассказала, что американские чиновники обещали оказать россиянину медицинскую помощь лишь через две недели после обращения.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.