Заболевшему в тюрьме США Буту обещают оказать медпомощь только через две недели

Фельдшер сможет осмотреть отбывающего срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, который заболел гриппом в тяжёлой форме, только через две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу заключённого Аллу.

«Вчера Виктор обратился за медицинской помощью. Его принял чиновник тюрьмы, не медик, задача которого — заносить в компьютер жалобы пациентов. Он сообщил Виктору, что фельдшер будет в тюрьме только через две недели и тогда примет его», — сказала она.

По словам супруги, Бут заболел около недели назад, у него была высокая температура.

При этом в тюрьме нет врача, а в аптеке продаётся только панадол.

В июне в отношении Бута было возбуждено дисциплинарное разбирательство в связи с тем, что в ходе интервью RT он беседовал с российским журналистом, которого не было в списке разрешённых контактов.

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.