Заболевшему в тюрьме США Буту обещают оказать медпомощь только через две недели
«Вчера Виктор обратился за медицинской помощью. Его принял чиновник тюрьмы, не медик, задача которого — заносить в компьютер жалобы пациентов. Он сообщил Виктору, что фельдшер будет в тюрьме только через две недели и тогда примет его», — сказала она.
По словам супруги, Бут заболел около недели назад, у него была высокая температура.
При этом в тюрьме нет врача, а в аптеке продаётся только панадол.
В июне в отношении Бута было возбуждено дисциплинарное разбирательство в связи с тем, что в ходе интервью RT он беседовал с российским журналистом, которого не было в списке разрешённых контактов.
Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.