Песков подтвердил обсуждение контактов с Палестиной на высшем уровне

Разговор о возможных контактах президента России Владимира Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса ведётся. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что точные сроки переговоров пока не определены.

«Действительно, ведётся разговор о возможных российско-палестинских контактах на высшем уровне, но точных сроков пока не определено. Когда они будут определены, мы сообщим вам соответствующим образом», — заявил Песков.

Ранее посол Палестины Абдельхафиз Нофаль сообщил, что Аббас намерен посетить Россию в феврале для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, в частности проблемы статуса Иерусалима.