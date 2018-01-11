СМИ: Эрдоган намерен провести переговоры с Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель для проведения переговоров с целью разрешения существующих проблем во взаимоотношениях двух стран. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Отмечается, что Эрдоган рассматривает две возможности проведения встречи: он готов пригласить Меркель в Турцию или отправиться на переговоры в Германию.

Sobald die Regierung steht - Türkei-Präsident Erdogan will Merkel treffen https://t.co/IdyvSLoydK — BILD (@BILD) 11 января 2018 г.

Издание также сообщает о телефонных переговорах Эрдогана с Меркель и с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы должны поддерживать диалог», — заявил Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что Германию и Турцию связывают «особые отношения».