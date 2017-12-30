Эрдоган анонсировал визит во Францию для обсуждения турецко-французских отношений

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетит Францию с официальным визитом для обсуждения двусторонних отношений между странами.

«На следующей неделе я совершу визит во Францию, в ходе которого будут обсуждены турецко-французские отношения», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Ранее Эрдоган отметил, что Соединённые Штаты начали визовый кризис в отношениях с Турцией, однако они же решили его и закончить.

Также премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции с президентом Турции заявил, что обе страны могут начать новый этап отношений в 2018 году.

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