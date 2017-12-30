Эрдоган назвал Вашингтон инициатором визового кризиса в отношениях с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты начали визовый кризис в отношениях с Турцией, однако они же решили его и закончить.

«Они (Соединённые Штаты. — RT) начали визовый кризис, и спасибо им, что они закончили его. Замечательно. Мы не хотели визового кризиса с США, и сейчас его нет. В любом случае, это должно было произойти», — цитирует турецкого лидера Anadolu.

Он отметил, что Турция заинтересована в сотрудничестве с США, так же как и с Ираном, с Россией.

«Однако вопрос, заинтересованы ли в этом Соединённые Штаты», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее посольство США в Анкаре отменило ограничения на выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции.