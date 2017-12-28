Посольство США восстановило выдачу виз гражданам Турции
Посольство США в Анкаре отменило ограничения на выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции, сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что визовый кризис между Турцией и США разрешён.
6 ноября Турция возобновила выдачу виз для американских граждан в «ограниченном объёме».
8 октября американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам после решения об аресте сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза.
В ответ посольство Турции в США объявило об аналогичном решении.
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