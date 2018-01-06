Глава МИД Германии заявил об «особых отношениях» с Турцией
«Независимо от того, имеют они турецкий паспорт или нет, они являются гражданами нашей страны. Нас с Турцией объединяет намного больше, чем можно предполагать», — цитирует министра ТАСС.
Кроме того, Зигмар Габриэль подчеркнул, что внешнеполитические ведомства обеих стран «активизируют стратегический диалог».
Ранее Габриэль заявил, что не может представить, что Украина и Турция смогут войти в ЕС в ближайшие годы.
Доцент кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Александр Сотниченко в беседе с ФАН рассказал о перспективах вступления Турции в Евросоюз.