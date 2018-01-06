Глава МИД Германии заявил об «особых отношениях» с Турцией

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что Германию и Турцию связывают «особые отношения». Об этом он заявил в ходе встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Независимо от того, имеют они турецкий паспорт или нет, они являются гражданами нашей страны. Нас с Турцией объединяет намного больше, чем можно предполагать», — цитирует министра ТАСС.

Кроме того, Зигмар Габриэль подчеркнул, что внешнеполитические ведомства обеих стран «активизируют стратегический диалог».

Ранее Габриэль заявил, что не может представить, что Украина и Турция смогут войти в ЕС в ближайшие годы.

Доцент кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Александр Сотниченко в беседе с ФАН рассказал о перспективах вступления Турции в Евросоюз.