Эрдоган заявил, что Турция устала от бесконечных переговоров по членству в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что турецкий народ устал от бесконечных переговоров по членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает Anadolu.

«Возможно, нас в итоге вынудят к определённым шагам. Анкара не настроена на постоянные просьбы о принятии в состав Евросоюза», — отметил Эрдоган.

Ранее он заявил, что «справедливость по-американски» беспокоит весь мир.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel заявил, что США, Россия и Китай «совершенно не ценят» Евросоюз.