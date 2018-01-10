СМИ рассказали о стоимости потерянного секретного спутника США
Как уточняет издание со ссылкой на источники в космической отрасли, стоимость космического аппарата составляла несколько миллиардов долларов.
При этом в корпорации Northrop Grumman, которая изготовила спутник, отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на то, что это засекреченные данные.
Ранее SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником Zuma. Позднее стало известно, что аппарат не вышел на расчётную орбиту и, предположительно, потерян.
Генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин прокомментировал НСН сообщения о потере спутника Zuma правительства США.