СМИ рассказали о стоимости потерянного секретного спутника США

В The Wall Street Journal рассказали о том, во сколько обошёлся бюджету США секретный разведывательный спутник Zuma, который был потерян после запуска 7 января.

Как уточняет издание со ссылкой на источники в космической отрасли, стоимость космического аппарата составляла несколько миллиардов долларов.

При этом в корпорации Northrop Grumman, которая изготовила спутник, отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на то, что это засекреченные данные.

Ранее SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником Zuma. Позднее стало известно, что аппарат не вышел на расчётную орбиту и, предположительно, потерян.

Генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин прокомментировал НСН сообщения о потере спутника Zuma правительства США.