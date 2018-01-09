Ускользающая высота: США потеряли сверхсекретный спутник после запуска ракеты SpaceX

Американский разведывательный спутник Zuma не вышел на расчётную орбиту и, предположительно, потерян. Старт состоялся в понедельник, 8 января, с космодрома на мысе Канаверал. По данным источников, проблемы могут быть связаны с отделением космического аппарата от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9. Запуск секретного спутника был назначен на ноябрь 2017 года, но несколько раз откладывался по различным причинам. Что ещё известно о нештатном пуске — в материале RT.

Сверхсекретный американский спутник Zuma, запущенный накануне с космодрома на мысе Канаверал, не вышел на расчётную орбиту и, предположительно, был потерян. Такие данные со ссылкой на неназванные источники приводит Reuters.

По данным агентства, разведывательный спутник, построенный компанией Northrop Grumman Corp, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9. Считается, что он сломался или упал в море. По словам одного из источников, спутник «списан со счетов».

Первым о возможной потере аппарата сообщил The Wall Street Journal. Это и другие американские издания отмечают, что ни SpaceX, ни Northrop не сообщили об удачном запуске, как это обычно происходит в случае выполнения засекреченных пусков. Это косвенно подтверждает информацию о потере спутника.

Космический аппарат Zuma стоимостью несколько миллиардов долларов был создан американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman Corp, и именно она выбрала для запуска ракету-носитель Falcon 9.

По факту инцидента проводится расследование, однако пока нет никаких признаков саботажа или иного вмешательства, сообщили Reuters чиновники на условиях анонимности.

«Мы не комментируем миссии такого характера, но сейчас анализ данных указывает на то, что Falcon 9 отработала штатно», — в свою очередь заявил официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Запуск разведывательного спутника Zuma был произведён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде около 20:00 7 января по местному времени (04:00 мск 8 января). После отработки штатной программы первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу.

Запуск секретного аппарата должен был состояться ещё в ноябре 2017 года, но откладывался по различным причинам.

Голландский астроном-любитель Марко Лангбрёк, имеющий опыт наблюдения за миссиями секретных спутников и следивший за пуском аппарата Zuma, сообщил о фотографически задокументированном выбросе топлива из второй ступени Falcon 9 над Восточной Африкой через два часа 15 минут после запуска.

При этом, по его словам, подобный сброс топлива — это нормальная процедура, предотвращающая риск взрыва. Таким образом, по мнению Лангбрёка, если что-то и пошло не так (а это ещё предстоит подтвердить), то причины провала миссии стоит искать либо в «смерти» спутника уже после развёртывания на орбите, либо в проблеме отделения от второй ступени ракеты-носителя.

(4/5) So at the moment, I am "suspicious" of these rumours. I would tend to dismiss them, unless a clear statement is issued by @spaceX or the US Government.#Zuma — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 8 января 2018 г.

«На данный момент я настороженно отношусь к этим слухам. Я склонен отмести их, если только SpaceX или американское правительство не выпустят чёткое заявление», — написал Лангбрёк.

Он добавил, что спутник Zuma ещё неделю или две не будет виден наблюдателям в Северном полушарии: «Это самое раннее, когда мы сможем подтвердить, есть ли что-то на орбите или нет. Но на данный момент я полагаю, что он там».

Лангбрёк также обратился к SpaceX с просьбой подтвердить или опровергнуть тот факт, что верхняя ступень Falcon 9 вращается при сбросе топлива после выдачи тормозного импульса.

This is the image taken by Dutch pilot Peter Horstink, from his aircraft over Khartoum near 3:15 UT, 2h 15m after launch.

This is probably the Falcon 9 venting fuel.#Zumapic.twitter.com/EEsl7e1sQP — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 8 января 2018 г.

Он также опубликовал фотографию, сделанную нидерландским лётчиком Петером Хорстинком в небе над Суданом через 2 часа 15 минут после запуска Falcon 9. По словам астронома, этот визуальный эффект, который отмечали многие наблюдатели как раз может быть вызван сбросом топлива.

Необычным атмосферным свечением запомнился и предыдущий, 46-й пуск Falcon 9, состоявшийся 23 декабря с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Тогда жители Калифорнии приняли за НЛО инверсионный след от ракеты.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik отметил, что вне зависимости от причин нештатного исхода космической миссии этот запуск негатично скажется на имидже компании Илона Маска.

«Это скажется на имидже компании не лучшим образом. Это точно авария, проблема точно с Falcon 9, а не со спутником. Может быть, отказал двигатель или, скорее, система управления. В общем, вторая ступень недоработала, не вывела спутник на заданную орбиту. Дальше аппарат, наверное, упал, сгорел вместе со второй ступенью. Надеюсь, в SpaceX с этим разберутся. Весь этот запуск окутан тайной с самого начала. Это можно понять, потому что разработчик спутника, компания Northrop Grumman, работает исключительно на военное ведомство и в основном делает разведывательные спутники. По-видимому, этот тоже был разведывательным», — заявил Эйсмонт.

Стоит напомнить, что возглавляемая Илоном Маском корпорация SpaceX произвела первый запуск спутника для американских военных в мае 2017 года.