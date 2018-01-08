SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником

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Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал. Об этом сообщила компания SpaceX.

Первый в этом году запуск компании прошёл в 04:00 мск. Через восемь минут после запуска первая ступень носителя опустилась на специальную посадочную площадку.

Информация о функциях спутника Zuma не распространяются.

6 января в возрасте 87 лет умер астронавт Джон Янг, ставший девятым человеком, ступившим на поверхность Луны.

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