Эксперты прокомментировали сообщения о потере секретного спутника Zuma

Генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин прокомментировал сообщения о потере спутника Zuma правительства США, передаёт НСН.

По словам эксперта, такие инциденты случаются у разных компаний, агентств и стран.

«Другой вопрос, кто виноват в потере. Насколько я знаю, не всё так однозначно. Не факт, что виновата компания SpaceX», — заявил Пушкин.

Он пояснил, что вопросами отделения аппарата от ракеты в данном пуске занималась не SpaceX, а другая компания по заказу Минобороны США.

Между тем академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что инцидент заставит главу SpaceX Илона Маска пересмотреть график запусков своих ракет на 2018 год. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Вряд ли SpaceX возобновит пуски Falcon 9, пока не разберётся с этими проблемами», — отметил эксперт.

Что касается краткосрочной перспективы, то, по словам Железнякова, запланированный пуск ракеты Falcon Heavy может быть отложен.

«Сам Маск признавал, что, вероятнее всего, этот пуск будет неудачным, а две подряд неудачи для компании будут очень плохим предзнаменованием и не лучшим образом отразятся на её имидже», — добавил он.

8 января SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником.