Свыше 35 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Джорджия

В американском штате Джорджия на шоссе I-75 произошла массовая авария, в которую попали свыше 30 автомобилей. Об этом сообщает ABC 9.

По данным офиса шерифа округа Катуса, в ДТП были задействованы 35 автомобилей, которые столкнулись на общей дистанции в 1 км.

WOW: Getting a closer look at 35 car pile up in Catoosa County on I75 NB (MM 345). Interstate is a sheet of ice. #GAWX@WRCBpic.twitter.com/GCa0YSWgF2 — Michelle Heron (@MichelleWRCB) 8 января 2018 г.

Отмечается, что аварии произошли из-за гололёда, пострадали 15 человек.

Также в результате инцидента на магистраль разлилось порядка 378 дизельного топлива.

Ранее в Тульской области в ДТП погибли два человека.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.