Свыше 35 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Джорджия

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В американском штате Джорджия на шоссе I-75 произошла массовая авария, в которую попали свыше 30 автомобилей. Об этом сообщает ABC 9.

По данным офиса шерифа округа Катуса, в ДТП были задействованы 35 автомобилей, которые столкнулись на общей дистанции в 1 км.

Отмечается, что аварии произошли из-за гололёда, пострадали 15 человек.

Также в результате инцидента на магистраль разлилось порядка 378 дизельного топлива.

Ранее в Тульской области в ДТП погибли два человека.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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