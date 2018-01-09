Свыше 35 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Джорджия
В американском штате Джорджия на шоссе I-75 произошла массовая авария, в которую попали свыше 30 автомобилей. Об этом сообщает ABC 9.
По данным офиса шерифа округа Катуса, в ДТП были задействованы 35 автомобилей, которые столкнулись на общей дистанции в 1 км.
WOW: Getting a closer look at 35 car pile up in Catoosa County on I75 NB (MM 345). Interstate is a sheet of ice. #GAWX@WRCBpic.twitter.com/GCa0YSWgF2— Michelle Heron (@MichelleWRCB) 8 января 2018 г.
Отмечается, что аварии произошли из-за гололёда, пострадали 15 человек.
Также в результате инцидента на магистраль разлилось порядка 378 дизельного топлива.
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