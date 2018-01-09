В Тульской области в ДТП погибли два человека

В результате столкновения трёх автомобилей в Тульской области погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

Отмечается, что на 325 км трассы «Дон» около 21:45 в попутном северном направлении водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и столкнулся со стоявшими на обочине машинами, передаёт Интерфакс.

По данным полиции, в результате аварии погибли два человека.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП под Смоленском, во время которого столкнулись 12 автомобилей.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.