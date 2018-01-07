Под Смоленском столкнулись 12 автомобилей
Три человека получили травмы в массовом ДТП под Смоленском, во время которого столкнулись 12 машин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УМВД по региону Наталью Гурееву.
ДТП произошло на 355-м километре автодороги М-1 в Кардымовском районе.
«Столкнулись около 12 машин. Все они получили механические повреждения. Трое человек были доставлены в больницу, но они не госпитализированы», — сказала собеседница.
Правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.
В декабре URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.
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