Под Смоленском столкнулись 12 автомобилей

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Три человека получили травмы в массовом ДТП под Смоленском, во время которого столкнулись 12 машин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УМВД по региону Наталью Гурееву.

ДТП произошло на 355-м километре автодороги М-1 в Кардымовском районе.

«Столкнулись около 12 машин. Все они получили механические повреждения. Трое человек были доставлены в больницу, но они не госпитализированы», — сказала собеседница.  

Правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.

В декабре URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.

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