Под Смоленском столкнулись 12 автомобилей

Три человека получили травмы в массовом ДТП под Смоленском, во время которого столкнулись 12 машин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УМВД по региону Наталью Гурееву.

ДТП произошло на 355-м километре автодороги М-1 в Кардымовском районе.

«Столкнулись около 12 машин. Все они получили механические повреждения. Трое человек были доставлены в больницу, но они не госпитализированы», — сказала собеседница.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.

В декабре URA.RU передавало, что в Пермском крае микроавтобус сбил трёх детей.