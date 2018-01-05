В Сочи в ДТП погибли три человека

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В результате ДТП в Сочи с участием четырёх автомобилей погибли три человека, ещё трое пострадали.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что водитель Toyota не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с Volkswagen Polo, в результате чего первую машину «отбросило ещё на два автомобиля».

По данным полиции, жертвами аварии стали два пассажира Toyota и пассажир Volkswagen, ещё три человека госпитализированы.

Ранее стало известно, что в ДТП в Сочи пострадали три человека.

URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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