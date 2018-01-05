В Сочи в ДТП погибли три человека
В результате ДТП в Сочи с участием четырёх автомобилей погибли три человека, ещё трое пострадали.
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что водитель Toyota не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с Volkswagen Polo, в результате чего первую машину «отбросило ещё на два автомобиля».
По данным полиции, жертвами аварии стали два пассажира Toyota и пассажир Volkswagen, ещё три человека госпитализированы.
Ранее стало известно, что в ДТП в Сочи пострадали три человека.
URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.
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