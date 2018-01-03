Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг расследования дела о переписке Клинтон

Доктор юридических наук, американист Александр Домрин прокомментировал RT появившуюся в СМИ информацию о том, что конгрессмены-республиканцы обнаружили нарушения в расследовании ФБР по делу об использовании бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки.

«Если выяснится, что Хиллари врала, отвечая на вопросы следствия, это, конечно, серьёзное правонарушение. Но я бы разделил правонарушение и преступление. На большинство вопросов она отвечала: «Я не помню», — а это не совсем лгать под присягой. Ну запамятовала старушка. Но если сейчас против неё возобновится следствие, и она, отвечая в суде под присягой, станет лгать, это тот случай, когда ей могут грозить серьёзные неприятности. Однако пока против Хиллари ещё не было такой зацепки, чтобы её засадить лет на десять. На основании того, что уже накопано, ей ничего не грозит. А американская правоохранительная система куда менее либеральная, чем наша», — объяснил он.

Домрин отметил, что сейчас в США возобновляют расследование против ближайшей соратницы Клинтон Хумы Абедин, в компьютере мужа которой были также найдены служебные письма Хиллари.

Поэтому, по словам эксперта, «если сейчас Хуму начнут раскручивать, это будет шаг, чтобы в конечном итоге зацепить и Клинтон».

Ранее издание The Hill сообщило, что конгрессмены США выявили нарушения в расследовании ФБР дела о переписке Клинтон.