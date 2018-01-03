Конгрессмены США выявили нарушения в расследовании ФБР дела о переписке Клинтон

Конгрессмены-республиканцы обнаружили нарушения в проведении ФБР расследования по делу об использовании бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки. Об этом пишет The Hill.

Сообщается, что законодатели обнаружили в ряде документов ФБР данные об «огромных объёмах» засекреченной информации, проходившей через незащищённую электронную почту Клинтон.

Кроме того, у республиканцев якобы имеются доказательства, что один из ключевых свидетелей по делу дал ложные показания. Речь идёт о некоем сотруднике компьютерной фирмы, которая оказывала помощь в техническом обслуживании личного почтового сервера Клинтон после её ухода из Госдепартамента.

Как выяснилось в ходе расследования, именно этот свидетель стёр архив сообщений Клинтон в 2015 году после того, как конгресс потребовал к нему доступ.

Ранее ФБР получило разрешение от Министерства юстиции США на анализ переписки Клинтон, найденной на компьютере супруга её ближайшей помощницы Хумы Абедин Энтони Вайнера.