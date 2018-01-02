Трамп заявил, что помощницу Хиллари Клинтон следует отправить в тюрьму

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хуму Абедин, помощницу Хиллари Клинтон, следует отправить в тюрьму.

«Бесчестная помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин обвиняется в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов. Помните фотографии моряков на субмарине? Посадить!» — написал Трамп в Twitter.

Как сообщалось, на ноутбуке мужа Абедин — Энтони Винера — были обнаружены письма экс-госсекретаря.

Ранее ФБР получило разрешение от Министерства юстиции США на анализ новой электронной переписки Клинтон, найденной на компьютере Винера.