Трамп заявил, что помощницу Хиллари Клинтон следует отправить в тюрьму
Президент США Дональд Трамп заявил, что Хуму Абедин, помощницу Хиллари Клинтон, следует отправить в тюрьму.
«Бесчестная помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин обвиняется в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов. Помните фотографии моряков на субмарине? Посадить!» — написал Трамп в Twitter.
Как сообщалось, на ноутбуке мужа Абедин — Энтони Винера — были обнаружены письма экс-госсекретаря.
Ранее ФБР получило разрешение от Министерства юстиции США на анализ новой электронной переписки Клинтон, найденной на компьютере Винера.
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