«Подарила секретные пароли иностранным агентам»: Трамп призвал посадить в тюрьму экс-помощницу Клинтон

Американский лидер Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму Хуму Абедин — помощницу Хиллари Клинтон в период, когда та занимала пост госсекретаря, а также в ходе президентской кампании 2016 года. По данным СМИ, Абедин использовала личную почту для пересылки конфиденциальной информации, в том числе паролей к правительственным системам. Отмечается, что помощница Клинтон пользовалась почтовым сервисом Yahoo, который подвергся хакерским атакам в 2013 и 2014 годах. Кроме того, портал WikiLeaks сообщил, что издание The New York Times сотрудничало с Госдепом. Газета заранее передала ведомству информацию о будущих публикациях, касающихся утечек дипломатических документов, чтобы власти успели подготовиться к грядущему скандалу.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал отправить за решётку Хуму Абедин — помощницу Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года, а также в период, когда Клинтон занимала пост госсекретаря. Абедин обвиняют в использовании личной почты для пересылки конфиденциальных писем Госдепа, включая пароли к правительственным системам.

«Хума Абедин, главная помощница продажной Хиллари, обвиняется в несоблюдении элементарных правил безопасности. Она просто подарила секретные пароли иностранным агентам. Помните моряков, которые фотографировали подлодку? Вот и её надо посадить! Может, Минюст, работающий на глубинное государство, уже начнёт что-то делать? Коми и остальных это тоже касается», — написал Трамп в Twitter.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

Это заявление американского лидера последовало за публикацией консервативного издания The Daily Caller, которое, по словам The Independent, входит в перечень источников информации президента США.

В опубликованном материале сообщается, что анализ обнародованных в рамках судебного расследования писем показывает: Хума Абедин пересылала электронные письма Госдепа, включая пароли к правительственным системам, на свою персональную почту на Yahoo. Происходило это до крупного взлома сотен миллионов учётных записей на этом портале.

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Позднее в Соединённых Штатах обвинили в кибератаках на сайт Yahoo троих россиян — Алексея Белана, Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Причём двоих из них Минюст США называет сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

Эта хакерская атака произошла в 2014 году и позволила злоумышленникам завладеть аккаунтами благодаря поддельным куки-данным. The Daily Caller также пишет, что ещё одна кибератака произошла в 2013 году. Она скомпрометировала 3 млрд учётных записей Yahoo, при этом её источник до сих пор не определён.

Таким образом, Абедин, которая считалась наиболее приближённой к Хиллари Клинтон помощницей, регулярно пересылала рабочие письма на свою личную почту humamabedin@yahoo.com.

«Она использовала эту учётную запись, если её рабочий аккаунт был выключен или если ей требовалось распечатать письмо или документ. Абедин объяснила, что было затруднительно печатать, находясь в системе DoS, поэтому она регулярно пересылала электронные письма на свои аккаунты, не связанные с DoS, чтобы распечатывать было проще», — говорится в докладе ФБР.

Кроме того, в сентябре 2017 года Госдеп опубликовал сообщение, из которого следует, что 24 августа 2009 года Абедин отправила пароли для правительственного (рабочего) ноутбука на свой аккаунт в Yahoo.

В конце сентября 2016 года Yahoo подтвердила, что «копии информации об аккаунте определённых пользователей были украдены из системы компании в конце 2014 года».

Через две недели Хиллари Клинтон в ходе вторых президентских дебатов скептически отнеслась к рискам использования частного почтового сервера, заявив, что это был лишь вопрос удобства.

«После годичного расследования нет никаких доказательств того, что кто-то взломал сервер, который я использовала, и нет никаких доказательств, что... какие бы то ни было секретные материалы оказались в неправильных руках. Я очень серьёзно отношусь и всегда относилась к секретным материалам», — заявила Клинтон 9 октября.

Напомним, одним из главных обвинений Трампа против Клинтон в ходе предвыборной кампании было использование ей частного почтового сервера в бытность госсекретарём. По его словам, использование частного сервера сделало переписку Хиллари Клинтон уязвимой для хакеров, а также давало ей полный контроль над почтой и позволяло удалять нежелательные письма.

Дональд Трамп

Reuters

Ранее стало известно, что Абедин отправляла письма с ноутбука, к которому имел доступ её бывший муж, конгрессмен-демократ Энтони Винер. В ходе проверки этого лэптопа были обнаружены электронные письма Клинтон, которые дали новый импульс расследованию дела об использовании ей личной почты для ведения служебной переписки.

В середине октября 2017 года Госдеп США сообщил суду, что на домашнем компьютере Абедин были обнаружены более 2800 внутриведомственных документов.

В конце декабря The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что замглавы ФБР Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку в марте 2018 года из-за скандала вокруг расследования дела о переписке Хиллари Клинтон.

Также по теме Успеть за 48 часов: ФБР прекратило расследование против Клинтон за два дня до выборов За двое суток до президентских выборов в США ФБР закрыло дело об электронной переписке Хиллари Клинтон. В ведомстве заключили, что...

Издание уточнило, что представители Республиканской партии среди прочего обвиняют Маккейба в предвзятости при расследовании дела против Клинтон, которая, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту.

Также отмечается, что Маккейб был правой рукой экс-главы ФБР Джеймса Коми, который был уволен президентом США 9 мая 2017 года. Напомним, расследование ФБР дела об электронной переписке бывшего госсекретаря было прекращено буквально за несколько дней до президентских выборов 2016 года. Тогда члены команды Трампа раскритиковали это решение и обвинили бюро в предвзятости.

Позднее, в начале декабря 2017 года Трамп отметил, что действия Коми привели к тому, что репутация бюро была «разорвана в клочья».

Возвращаясь к последнему заявлению американского лидера, стоит пояснить следующий момент: «Помните моряков, которые фотографировали подлодку? Вот и её надо посадить!»

Здесь президент США явно делает отсылку к громкому делу Критиана Сосье — матроса ВМС США, который был приговорён к одному году тюрьмы и шести месяцам домашнего ареста за серию фотографий, сделанных на борту атомной подлодки «Александрия».

В 2009 году, будучи машинистом субмарины, он сделал шесть фотографий, на которые попали отсек с ядерным реактором, двигатели и пост управления. Сосье утверждал, что собирался показать эти кадры только своей семье, чтобы рассказать о службе на флоте, поскольку он знал о запрете на фотосъёмку. Он также отрицал, что делился этими фото с «посторонними», и в ходе суда признал себя виновным в незаконном сборе военной информации.

Сосье сравнивал своё дело со скандалом вокруг переписки Хиллари Клинтон и рассказывал, что ещё минимум двое матросов фотографировали в подлодке, однако дела против них не были возбуждены — они отделались дисциплинарными взысканиями.

АПЛ «Александрия»

© U.S. Navy

Также в конце декабря портал WikiLeaks обнародовал переписку, согласно которой The New York Times тесно сотрудничала (и фактически вступила в сговор) с Госдепартаментом в бытность Хиллари Клинтон главой внешнеполитического ведомства США.

«Письмо даёт понять, что New York Times передал график публикаций по Cablegate американскому правительству (не уведомив об этом WikiLeaks), дав Госдепу, тогда возглавляемому Хиллари Клинтон, до девяти дней форы, чтобы подготовиться к этому», — сообщили в официальном аккаунте портала в Twitter.

Email shows New York Times handed over Cablegate's publication schedule to the US government (without telling @WikiLeaks) giving the State Department, then headed by Hillary Clinton, up to 9 days in advance to spin the revelations or create diversions. https://t.co/IMrDOwoCd2pic.twitter.com/CT4XkEs8Mc — WikiLeaks (@wikileaks) 31 декабря 2017 г.

Речь идёт о так называемом Cablegate — утечке дипломатических телеграмм Соединённых Штатов, которую 28 ноября 2010 года устроил WikiLeaks. Эти документы содержали переписку Госдепа с диппредставительствами Соединённых Штатов по всему миру.

Фактически газета, которую WikiLeaks выбрал для публикации утечек в США, предоставила тогдашнему заместителю госсекретаря по связям с общественностью Филиппу Кроули расписание выхода материалов о Cablegate более чем за неделю до их публикации, чтобы он мог подготовиться к грядущему скандалу.