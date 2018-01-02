В посольстве России в Иране рассказали об усилении мер безопасности из-за протестов

Пресс-атташе российского посольства в Иране Андрей Ганенко заявил, что по инициативе местных властей вокруг территории дипмиссии введены особые меры безопасности.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Но что касается особых мер, начиная с 31 декабря вокруг посольства иранцы усилили меры безопасности. Если обычно стоит просто пост дипломатической полиции, то сейчас усиленные кордоны с полицией и сотрудниками спецслужб. Несколько ограничен выезд. Это наши внутренние меры, иранцы наши перемещения не ограничивают. Мы покидаем посольство только по служебной необходимости или выезжаем на небольшие расстояния», — сообщил Ганенко.

Ранее стало известно, что в Иране в ходе протестов за последние три дня были задержаны около 450 человек. СМИ также сообщили о 20 погибших.

Ростуризм призвал туристов учитывать обстановку в Иране при планировании поездок.