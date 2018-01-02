В Ростуризме призвали учитывать обстановку в Иране при планировании поездок

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Ростуризм призвал туристов учитывать обстановку в Иране при планировании поездок.

«Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке, а туристов — учитывать данную информацию при планировании своих поездок», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем находящимся в стране россиянам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Иране в ходе протестов за последние три дня были задержаны около 450 человек. Число погибших в ходе беспорядков на акциях протеста в Иране увеличилось до 20.

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