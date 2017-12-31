Колумбия решила отправить в Венесуэлу «праздничную» ветчину

Колумбия решила отправить в Венесуэлу 50 тонн ветчины, которую используют для приготовления традиционных праздничных блюд в стране.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в налоговом и таможенном управлении Колумбии.

Отмечается, что колумбийские власти пошли на такой шаг после того, как в Венесуэле вспыхнули протесты из-за нехватки данного ингредиента, который используется в традиционных праздничных блюдах.

По данным агентства, первые два грузовика с продуктами уже прибыли в Венесуэлу вечером 29 декабря.

Ранее стало известно, что продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз.