Колумбия решила отправить в Венесуэлу «праздничную» ветчину
Колумбия решила отправить в Венесуэлу 50 тонн ветчины, которую используют для приготовления традиционных праздничных блюд в стране.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в налоговом и таможенном управлении Колумбии.
Отмечается, что колумбийские власти пошли на такой шаг после того, как в Венесуэле вспыхнули протесты из-за нехватки данного ингредиента, который используется в традиционных праздничных блюдах.
По данным агентства, первые два грузовика с продуктами уже прибыли в Венесуэлу вечером 29 декабря.
Ранее стало известно, что продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз.
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