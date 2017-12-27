Продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз

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Стоимость продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле в ноябре текущего года составила 13,88 млн боливаров.

Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на данные Центра документирования и социального анализа венесуэльской Федерации учителей.

Отмечается, что за месяц потребительская корзина подорожала на 150%, а с ноября 2016 года — на 2123%.

Как уточняется, для удовлетворения базовых потребностей в ноябре жителям страны нужно было тратить более двух минимальных месячных зарплат в день.

Ранее финансовый комитет Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщил, что за 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а по итогам года он составит 2000-2100%.

В начале августа главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

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