Продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз
Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на данные Центра документирования и социального анализа венесуэльской Федерации учителей.
Отмечается, что за месяц потребительская корзина подорожала на 150%, а с ноября 2016 года — на 2123%.
Как уточняется, для удовлетворения базовых потребностей в ноябре жителям страны нужно было тратить более двух минимальных месячных зарплат в день.
Ранее финансовый комитет Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщил, что за 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а по итогам года он составит 2000-2100%.
В начале августа главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.