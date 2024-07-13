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Замминистра нацбезопасности Зимбабве: Африка не станет противостоять России

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Африка ни в коем случае не станет в наши дни противостоять России, заявил в разговоре с RT замминистра нацбезопасности Зимбабве Тендай Чирау.
Замминистра нацбезопасности Зимбабве: Африка не станет противостоять России
  • Gettyimages.ru

«Африка ни в коем случае не станет в наши дни противостоять России, ведь Москва была ей другом, когда Африка нуждалась в помощи... Если взглянуть на условия, которые Европа предлагает Африке в том, что касается помощи, они отличаются от того, как взаимодействует с Африкой Россия, так как Москва подходит к экономическому сотрудничеству с позиции равенства», — подчеркнул он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за воздействия «российской пропаганды».

Глава африканского бюро RT Муса Ибрагим объяснил, зачем Запад насаждает нарратив о «беззащитной Африке».

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