Замминистра нацбезопасности Зимбабве: Африка не станет противостоять России

Африка ни в коем случае не станет в наши дни противостоять России, заявил в разговоре с RT замминистра нацбезопасности Зимбабве Тендай Чирау.

«Африка ни в коем случае не станет в наши дни противостоять России, ведь Москва была ей другом, когда Африка нуждалась в помощи... Если взглянуть на условия, которые Европа предлагает Африке в том, что касается помощи, они отличаются от того, как взаимодействует с Африкой Россия, так как Москва подходит к экономическому сотрудничеству с позиции равенства», — подчеркнул он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за воздействия «российской пропаганды».

Глава африканского бюро RT Муса Ибрагим объяснил, зачем Запад насаждает нарратив о «беззащитной Африке».