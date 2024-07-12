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Глава африканского бюро RT: единая и независимая Африка не нужна западному бизнесу

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Глава африканского бюро RT Муса Ибрагим объяснил, зачем Запад насаждает нарратив о «беззащитной Африке».
Глава африканского бюро RT: единая и независимая Африка не нужна западному бизнесу
  • Gettyimages.ru

«Единая и независимая Африка, способная думать за себя сама, — очень плохо для западного бизнеса», — отметил он.

Ибрагим выразил мнение, что Запад не верит, что страны Африки способны действовать самостоятельно и «выстраивать собственный нарратив освобождения, единства и справедливости».

«Они видят нас исключительно жертвами внешнего влияния. Что мы, словно дети малые, нуждаемся в защите от пропаганды со стороны России, Китая и даже Индии, Латинской Америки и некоторых других. От этого несёт неоколониальными взглядами, которые, собственно, отлично служат Западу», — заявил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за работы «российской пропаганды».

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