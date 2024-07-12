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Боррель выразил обеспокоенность поддержкой Путина в странах Африки

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за работы «российской пропаганды».
Боррель выразил обеспокоенность поддержкой Путина в странах Африки
  • Gettyimages.ru

«В некоторых африканских странах видишь людей, которые поддерживают Путина, и то, что он делает в Донбассе, и говорят: «Путин спас Донбасс, а теперь он придёт в Африку и спасёт нас». Какие интеллектуальные процессы стоят за таким отношением?» — посетовал он.

Боррель назвал «дезинформацию» новым оружием.

Ранее Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) заявил об обеспокоенности из-за очевидных успехов России в информационной войне на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга.

Там отметили, что «Россия без лишнего шума активизировала свои усилия в странах Глобального Юга, вкладывая в эту деятельность большие ресурсы и достигая на этом направлении пугающих успехов». В качестве примера приводился телеканал RT Arabic.

Американский таблоид New York Post тоже писал об эффективной работе RT и агентства Sputnik на Глобальном Юге.

Кроме того, телекомпания RTBF ещё в сентябре 2023 года отмечала, что влияние России распространяется везде, где вещают Sputnik и RT, и что стратегическое влияние Москвы ощущается в странах Африки.

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