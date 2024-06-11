Американист Дудаков допустил, что Хантера Байдена помилуют после выборов

Политолог-американист Малек Дудаков назвал ожидаемым в беседе с RT признание присяжными сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия.

«Решение по этому уголовному делу в отношении Хантера Байдена было довольно ожидаемо... Потому что сейчас это пока что его признали виновным. Вполне возможно, что он попытается подать на апелляцию, такое право у него есть. Другое дело, что там особых надежд на снятие этого вердикта нет. И плюс ещё Хантеру Байдену грозит второе уголовное дело. Оно уже касается неуплаты налогов с тех серых заработков, которые он получил в других странах: на Украине, в Китае, в Румынии, Мексике и так далее. Там даже более серьёзные обвинения», — рассказал политолог.

По словам эксперта, так как у Байдена раньше не было судимостей, то возможен сценарий, при котором он всё-таки сможет избежать тюремного срока: его могут заменить на разновидность домашнего ареста, считает Дудаков.

По мнению собеседника, Байдену-младшему, возможно, удастся избежать «реальных серьёзных последствий».

«Поэтому я вполне допускаю сценарий, при котором всё-таки его помилуют уже после выборов. Поэтому вряд ли Хантер Байден окажется в тюрьме. Но, действительно, это несёт определённые репутационные потери для всего семейства Байденов, потому что они там все, в общем-то, замешаны», — заключил собеседник RT.

11 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Хантера Байдена по делу о хранении оружия. Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

Как ожидается, суд вынесет приговор Хантеру Байдену через 120 дней после оглашения вердикта присяжных, то есть примерно в середине октября.

По информации телеканала CNN, ранее глава Белого дома уже заявлял, что не будет помиловать своего сына.