Присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия

Сын президента США Хантер Байден признан виновным по делу о хранении оружия — такой вердикт вынесли присяжные, сообщает Associated Press.

Как сообщает агентство, присяжные считают Байдена виновным по всем трём пунктам обвинения.

Журналисты отмечают, что Хантер Байден во время зачитывания вердикта «смотрел прямо» и «почти не проявлял эмоций». В здании суда сейчас находится как сам Байден, так и его жена Мелисса Коэн Байден.

Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

Вместе с этим его адвокаты утверждают, что мужчина пытался изменить свою жизнь к лучшему и прошёл программу реабилитации в конце августа 2018 года. Для подтверждения своих аргументов защита вызвала трёх свидетелей, в том числе дочь обвиняемого Наоми. Девушка, в частности, отметила, что в жизни отца начались «улучшения» за несколько недель до того, как он купил оружие.