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AP: Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюрьмы по делу о хранении оружия

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Сыну президента США Хантеру Байдену может грозить тюремный срок вплоть 25 лет, если его признают виновным в деле о хранении оружия, сообщает Associated Press. Агентство при этом отметило, что обвиняемые, впервые совершившие преступление, обычно не получают максимальный срок.
AP: Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюрьмы по делу о хранении оружия
  • AP
  • © Matt Slocum

11 июня присяжные должны вынести вердикт, виновен ли Байден в незаконном хранении огнестрельного оружия. Речь идёт о револьвере, который сын президента купил в 2018 году. Как утверждают прокуроры, в то время Хантер Байден употреблял крэк-кокаин.

Вместе с этим адвокаты Байдена утверждают, что мужчина пытался изменить свою жизнь к лучшему и прошёл программу реабилитации в конце августа 2018 года. Для подтверждения своих аргументов защита вызвала трёх свидетелей, в том числе дочь обвиняемого Наоми. Девушка, в частности, отметила, что в жизни отца начались «улучшения» за несколько недель до того, как он купил оружие.

10 июня присяжные в США так и не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена. Сам подозреваемый вину не признал.

Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

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