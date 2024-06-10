Присяжные в США так и не вынесли вердикт по делу сына президента Хантера Байдена, который обвиняется в хранении оружия в период употребления наркотиков. Сам подозреваемый вину не признал, напоминает NBC.

Присяжные отправились на совещание после того, как стороны в суде закончили прения, однако так и не вынесли вердикт.

Судья распустил присяжных до следующего дня.

Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

Американский предприниматель Илон Маск считает важным проверить, не участвовал ли сын президента США Хантер Байден в «коррумпировании» других государств.