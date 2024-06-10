Маск предложил проверить, участвовал ли Хантер Байден в коррумпировании стран
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«Что он делает в личное время — не влияет на общество, но он мог быть вовлечён в коррумпирование других стран. Это заслуживает тщательного разбирательства», — написал Маск в Х.
Так бизнесмен прокомментировал сообщение о суде по делу о нарушениях при хранении оружия против Хантера Байдена.
Как напоминает РИА Новости, согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он методом обмана приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.