Маск предложил проверить, участвовал ли Хантер Байден в коррумпировании стран

Американский предприниматель Илон Маск считает важным проверить, не участвовал ли сын президента США Хантер Байден в «коррумпировании» других государств.

«Что он делает в личное время — не влияет на общество, но он мог быть вовлечён в коррумпирование других стран. Это заслуживает тщательного разбирательства», — написал Маск в Х.

Так бизнесмен прокомментировал сообщение о суде по делу о нарушениях при хранении оружия против Хантера Байдена.

Как напоминает РИА Новости, согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он методом обмана приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.