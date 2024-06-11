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CNN: приговор Хантеру Байдену будет вынесен в середине октября

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Суд вынесет приговор сыну президента США Хантеру Байдену через 120 дней после оглашения вердикта присяжных, то есть примерно в середине октября, сообщает CNN.
CNN: приговор Хантеру Байдену будет вынесен в середине октября
  • AP
  • © Matt Slocum

«Судья сообщил, что приговор обычно назначается спустя 120 дней после оглашения вердикта, что означает, что приговор будет вынесен в середине октября», — сообщает телеканал.

Как отмечает Associated Press, Хантер Байден покинул здание суда, не дав комментариев журналистам. Его сопровождала первая леди Джилл Байден и жена Мелисса.

11 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Хантера Байдена по делу о хранении оружия.

Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

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