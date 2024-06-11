Джо Байден заявил, что примет любое решение суда в отношении его сына

Президент США Джо Байден, комментируя обвинительный вердикт присяжных в отношении своего сына Хантера, заявил, что примет любой исход судебного процесса и с уважением отнесётся к решению суда. Как напоминает телеканал CNN, ранее глава Белого дома уже заявлял, что не будет помиловать своего сына.

«Как я уже говорил на прошлой неделе, я президент, но также я отец. Мы с Джилл любим нашего сына и очень гордимся тем, каким человек он является сегодня», — сказал Байден.

11 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Хантера Байдена по делу о хранении оружия.

Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

Как ожидается, суд вынесет приговор Хантеру Байдену через 120 дней после оглашения вердикта присяжных, то есть примерно в середине октября.