Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекратить поставки оружия ВСУ
- РИА Новости
«Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — написал он в Х.
Ранее президент заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.
Путин также рассказал, что украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему.