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Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекратить поставки оружия ВСУ

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Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить поставки оружия на Украину, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекратить поставки оружия ВСУ
  • РИА Новости

«Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — написал он в Х.

Ранее президент заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

Путин также рассказал, что украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему.

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